Amed maçı sonrası Volkan Demirel: Bu devran dönecek
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Süper Lig takımlarından Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Amed mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Amedspor'a 2-1 mağlup oldu.
Gaziantep FK ise Süper Lig'de oynadığı son 8 maçtan mağlup ayrıldı.
20 maçta 14 yenilgi
Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ise Süper Lig’de Bodrum FK, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK'nın başında çıktığı son 20 maçta 14 yenilgi aldı.
Amed mağlubiyetinin ardından açıklamalar yapan Demirel, "İyi oynayan biziz. Oyuna hakim olan biziz. Pozisyonlara giren biziz. Özellikle ilk yarı mükemmeldik. İkinci yarının 5 dakikasında konsantrasyon eksikliğiyle gelen mağlubiyet. Bir kırılganlık var. Bu devran dönecek. Çünkü iyi futbol oynuyoruz." ifadelerini kullandı.
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