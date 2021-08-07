Ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralandı
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir ambulans, yağmurdan dolayı kaygan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucu yaralanan 3 sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı.
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan ambulans yaptığı kazada 3 sağlık personeli yaralandı.
Kaza, Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü Seyran mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl’e hasta bırakıp ilçeye dönen 12 AB 418 plakalı ambulans, yağış nedeniyle yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak kaza yaptı.
3 sağlık çalışanı yaralandı
Kazada ambulans içinde bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralı sağlık çalışanları başka bir ambulans ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı sağlık çalışanların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.