  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Suriye’den gelen toz Şırnak’ı birbirine kattı!
Gaziantep’te bulunan boya fabrikasında yangın çıktı
Beşiktaş yabancı sınırına çözüm buldu
Bursaspor'a destek büyüyor! Emin Adanur duyurdu
Yaşam Ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralandı
Yaşam

Ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir ambulans, yağmurdan dolayı kaygan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonucu yaralanan 3 sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 20:59:00 -
Ambulans kaza yaptı: 3 sağlık çalışanı yaralandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan ambulans yaptığı kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Kıraçtepe köyü Seyran mezrası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl’e hasta bırakıp ilçeye dönen 12 AB 418 plakalı ambulans, yağış nedeniyle yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak kaza yaptı.

3 sağlık çalışanı yaralandı

Kazada ambulans içinde bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralı sağlık çalışanları başka bir ambulans ile Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı sağlık çalışanların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay