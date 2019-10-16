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Ambargo yeni Türkiye’yi bağlamaz

Türkiye'ye silah ambargosu uygulama kararı alan Avrupa ülkelerini eleştiren ASSAM Strateji Uzmanı Emekli Kıdemli Albay Ali Coşar, "Burada verilen bu ambargo kararı pek etkili olmayacaktır. Bizi çok büyük bir sıkıntıya sokmaz." dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:41
Ambargo yeni Türkiye’yi bağlamaz

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Hollanda, İsveç, Almanya ve Fransa, ABD’nin terör örgütüne gönderdiği 30 bin tır silah mühimmata sessiz kalırken Türkiye’ye silah ambargosu uygulama kararı aldıklarını duyurdular. Ambargonun Türkiye’yi etkilemeyeceğini söyleyen ASSAM Strateji Uzmanı Emekli Kıdemli Albay Ali Coşar, “Türkiye’nin bölgede söz sahibi olması, gücünü göstermesi onların sersemlemesine neden oldu” ifadelerini kullandı.

AB ambargoda da parçalandı

AB’nin büyük ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları toplantıdan istedikleri kararı çıkaramadıklarını belirten Ali Coşar şöyle devam etti; “İngiltere silah ambargosuna katılmayacağını beyan etti. AB bu konuda birleşemedi. Ama her ülkenin kendi başına ambargo uygulaması serbest bırakıldı. Türkiye’nin şu anda yüzde 70 yerlilik oranı mevcut. Tabii ki belli eksiklerimiz mevcut. O eksikleri de giderebiliriz. Bu ambargolar küçük de olsa Türkiye’yi etkiler ama yapılan operasyona hiçbir etkisi olmaz. Bu son harekat dünyanın bize karşı nasıl düşündüğünü görmemizi sağladı. Türkiye’nin bölgede söz sahibi olması, gücünü göstermesi onların sersemlemesine neden oldu. Burada verilen bu ambargo kararı pek etkili olmayacaktır. Bizi çok büyük bir sıkıntıya sokmaz.

Artık 1974’ün Türkiye’si yok

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin uyguladığı ambargo yüzünden parasını verip aldığı silahları ve mühimmatları kullanamayan Türkiye, son 15 yılda savunma sanayinde attığı önemli adımlarla yüzde 70 yerlilik oranına çıkarak dışa olan bağımlılığını en aza indirmeyi başardı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:41
  1. Ankara
  2. Hollanda
  3. İsveç
  4. Almanya
  5. Fransa
  6. ABD
  7. ASSAM Strateji Uzmanı Emekli Kıdemli Albay Ali Coşar
  8. Türkiye’ye silah ambargosu

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