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Sağlık Ambalajdaki reklamlara kanmayın! Ekmek alırken o detaya dikkat etmeyen yandı!
Sağlık

Ambalajdaki reklamlara kanmayın! Ekmek alırken o detaya dikkat etmeyen yandı!

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Ambalajdaki reklamlara kanmayın! Ekmek alırken o detaya dikkat etmeyen yandı!

Son yıllarda Osmaniye'de tam tahıllı, siyez ve çavdar ekmeklerine ilgi artarken beslenme uzmanlarından vatandaşlara uyarı geldi. Market raflarındaki "çok tahıllı" etiketiyle satılan ekmeklerin her zaman sağlıklı anlamına gelmediğini belirten uzmanlar, vatandaşları etiket okumaya davet etti.

Beslenme uzmanları ise "çok tahıllı" ibaresinin tek başına sağlıklı anlamına gelmediğini belirterek, bağırsak sağlığı için ürünün içeriğine ve lif oranına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Osmaniye'de Sağlıklı Beslenme Bilinci Yükseliyor

Son yıllarda Osmaniye'de tam tahıllı, siyez, çavdar ve farklı tahıl çeşitlerinden üretilen ekmeklere ilgi artarken, uzmanlar tüketicilerin yalnızca ambalaj üzerindeki ifadelerle karar vermemesi gerektiğini belirtiyor.

Özellikle market raflarında ve bazı fırınlarda satılan "çok tahıllı" ve "filizlendirilmiş tahıllı" ekmekler arasındaki fark, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Filizlendirilmiş Tahıl Ekmeği Sindirimi Kolaylaştırabiliyor

Uzmanlara göre filizlendirilmiş tahıl ekmeği, tahılların kontrollü şekilde filizlendirilmesinin ardından hazırlanıyor.

Bu süreç sayesinde;

Tahıllardaki doğal enzimler aktif hale geliyor.

Nişastaların bir bölümü parçalanıyor.

Proteinlerin sindirimi kolaylaşıyor.

Vitamin ve minerallerin emilimi artabiliyor.

Bu nedenle filizlendirilmiş tahıl ekmekleri özellikle sindirim sistemi hassas olan kişiler için avantaj sağlayabiliyor.

"Çok Tahıllı" Yazması Tek Başına Yeterli Değil

Uzmanların en önemli uyarılarından biri de ürün etiketleriyle ilgili.

Bir ekmeğin üzerinde "çok tahıllı" yazması, onun tamamen tam tahıllardan üretildiği anlamına gelmiyor.

Bazı ürünlerde ana malzeme olarak rafine beyaz un kullanılırken, yalnızca az miktarda farklı tahıl veya tohum ilave ediliyor. Bu nedenle tüketicilerin satın almadan önce mutlaka içerik listesini incelemesi öneriliyor.

 

Osmaniyelilere Etiket Okuma Tavsiyesi

Uzmanlar, Osmaniye'de alışveriş yapan vatandaşların ekmek alırken şu noktalara dikkat etmesini öneriyor:

İçindekiler listesindeki ilk ürünün tam buğday unu veya tam tahıl unu olması,

Lif oranının yüksek olması,

Rafine beyaz un oranının düşük olması,

İlave şeker ve gereksiz katkı maddelerinin bulunmaması.

Lif Bağırsak Sağlığının Anahtarı

Bağırsak florasının korunmasında lif tüketiminin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Lif bakımından zengin ekmekler bağırsak hareketlerini desteklerken, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da katkı sağlıyor.

Uzmanlar, günlük beslenmede yeterli su tüketimiyle birlikte lif oranı yüksek ekmeklerin tercih edilmesini öneriyor.

 

Minerallerin Emilimine Katkı Sağlıyor

Filizlendirme işlemi sırasında tahıllarda bulunan fitik asit miktarı azalıyor.

Bu sayede demir, çinko, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerin vücut tarafından emilimi kolaylaşıyor.

Beslenme uzmanları, özellikle dengeli beslenmeye önem veren bireyler için bu durumun önemli bir avantaj olduğunu ifade ediyor.

Osmaniye'de Tüketicilere Son Uyarı

Uzmanlar, Osmaniye'de sağlıklı yaşam için yalnızca "çok tahıllı" ibaresine güvenerek alışveriş yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

Filizlendirilmiş tahıl ekmeklerinin sindirim kolaylığı ve besin değerleri açısından öne çıktığını ifade eden uzmanlar, kaliteli %100 tam tahıllı ve yüksek lif oranına sahip ekmeklerin de sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olduğunu vurguluyor.

Vatandaşların alışveriş sırasında ambalaj üzerindeki reklamlardan çok içerik listesini incelemesi, lif oranını kontrol etmesi ve kendi sindirim sistemine uygun ürünü tercih etmesi tavsiye ediliyor. Böylece hem bağırsak sağlığının korunması hem de daha dengeli bir beslenme alışkanlığı kazanılması mümkün oluyor.

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