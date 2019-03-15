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Amatör spor Büyükşehir’le güçleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Namık Kemal Spor Kulübü Hizmet binasının temeli törenle atıldı.

15 Mart 2019 Cuma 12:06
Amatör spor Büyükşehir’le güçleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Namık Kemal Spor Kulübü Hizmet binasının temeli törenle atıldı.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Namık Kemal Spor Kulübü’ne kazandırılacak hizmet binasının temeli törenle atıldı. Namık Kemal Mahallesi sakinlerinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı konfeti ve meşalelerle karşıladığı törende Bursa Milletvekili Refik Özen, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, spor kulüpleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.


Bursa’nın spor şehri olması yolunda yaptıkları yatırımlar nedeniyle geçmiş dönem belediye başkanları Hikmet Şahin ve Recep Altepe’ye teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2004 yılından bu yana 220’ye yakın spor kompleksi ve tesisin Bursa’ya kazandırıldığını belirtti. Yapılacak kulüp hizmet binasının teknik özelliklerini anlatan Başkan Aktaş, “Bursa’nın her bir köşesinde çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapması için amatör spor kulüplerimize yönelik ciddi çalışmalarımız var. Şu an birçok ihtiyacı giderecek bir tesisin temelini atıyoruz. Binamız 320 metrekare oturma alanına sahip, 640 metrekare olacak. Binada kulüp yönetim odası, lokal, soyunma odaları ve duş birimleri, spor salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Hizmet binasının maliyeti de 1 milyon 150 bin TL. İnşallah Ekim 2019’da hizmet binası tamamlanmış olacak” dedi.


Hizmet binasının yanında futbol sahası sözü de veren Başkan Aktaş, “Mahalle sakinlerimiz tarafından bir futbol sahası talebi var. Osmangazi Belediye Başkanımız bana bu konuyu iletti. Bunun gerçekleşebilmesi adına kamulaştırmanın yapılması gerekiyor. Eğer Osmangazi Belediye Başkanımız kamulaştırmayı yaparsa, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak futbol sahasını yapma sözü veriyorum” diye konuştu.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da vatandaşların hayallerini gerçekleştirerek hizmete sunduklarını belirtti. Dündar ayrıca, her yaştan insanın faydalanabileceği merkezleri hizmete açtıkları dile getirdi.


Bursa Milletvekili Refik Özen, 2004’ten buyan AK Partili belediyelerin çok önemli işlere imza attığını, bundan sonraki süreçte güzel işler yapılmaya devam edileceğini söyledi.


Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç ise sporun kalkınmanın en önemli araçlarından biri olduğunu ifade etti. Alinur Aktaş’ın İnegöl Belediye Başkanlığı sırasında spora yaptığı yatırımlardan örnek veren Kılıç, Başkan Aktaş’ın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günden bu yana da Bursa’da çok önemli işlere imza attığını vurguladı.


Namık Kemal Mahalle Muhtarı Necmettin Geniş ve Namık Kemal Spor Kulübü Başkanı Sedat Yedikardeş de kulübe kazandırılacak hizmet binası sebebiyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Dualarla yapılan temel atmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlara pilav dağıttı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:06
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