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Amatör kulüpler sezon öncesi bilgilendirildi

Erzincan ASKF 2019-2020 futbol sezonu öncesi kulüp başkanları ve temsilcileri bir araya gelerek yeni kurallarla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:15
Amatör kulüpler sezon öncesi bilgilendirildi

Erzincan ASKF 2019-2020 futbol sezonu öncesi kulüp başkanları ve temsilcileri bir araya gelerek yeni kurallarla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.


Erzincan ASKF Başkanı Emin Turan, başkanlığındaki bilgilendirme toplantısına Futbol İl Temsilcisi Ayhan Coşkun, Erzincan ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzincan’daki amatör futbol kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı.


TFF’nin 2019-2020 sezonunda amatör lisans işlemi bedelleri, amatör futbol müsabaka ve disiplin uygulamaları, amatör liglerde yaş, statü, liglerin başlangıcı ve bitiş tarihlerinin yer aldığı uygulama esaslarının yer aldığı kitapçık basımı yapılarak tüm amatör kulüplere dağıtımı yapıldı.


Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan yaptığı açıklamada, "Erzincan’ı Türkiye’ye örnek olmaya devam edecek güzellikleri yeni sezonda da yaşasın istiyoruz. 2019-2020 amatör futbol sezonunda tüm camiadan tek beklentimiz centilmenlik olması yönünde olduğunu söyleyen Başkan Turan, Eylül ayı içinde Bölgesel Amatör Lig heyecan başlayacak daha sonra ise Amatör ve alt gurup ligleri ile devam edecektir. Sporcu kardeşlerimizle birlikte futbolun paydaşları olan, antrenör, hakem, yönetici,saha komiseri, sağlıkçılar, sporcu aileleri ve sporseverlerle birlikte biz büyük bir aileyiz. Bu büyük aile daha önceki yıllarda olduğu gibi yine Türkiye’ye güzelliklerini gönderecektir. Eylül ayı içinde başlayacak olan yeni sezon öncesi tüm planlamalarımızı yaptık. Kulüplerimizin temsilcileri ile birlikte sezon öncesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2019-2020 amatör futbol sezonunda yine tüm paydaşlarımızla birlikte centilmenliği ön planda tutarak müsabakalara çıkacağız. Erzincan fair-play ruhunun en güzel şeklinin yaşandığı kent olarak dikkat çeksin istiyoruz” dedi.


Futbol İl Temsilcisi Ayhan Coşkun ise, "Yeni sezonunda tüm liglerde mücadele edecek olan takımlarımıza başarılar diliyorum. Sezon öncesinde kulüplerimizi yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirdik. Kulüplerimizin taleplerini de dinledik. Bir sonraki toplantımızda liglere katılan takımlar ile fikstür çekim tarihini belirleyeceğiz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:15
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