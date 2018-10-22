Amatör futbolcu, maç esnasında kalp krizinden öldü
Kırklareli 1'inci Amatör Ligi B grubu takımlarından Pehlivanköyspor'un kaptanı Gürkan Binli (47), Çiftlikköyspor ile oynanan maç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.22 Ekim 2018 Pazartesi 12:17
Pehlivanköy Pavli sahasında oynanan Pehlivanköyspor-Çiftlikköy karşılaşmasının 10'uncu dakikasında takım kaptanı Gürkan Binli, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Binli, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gürkan Binli, 1995 yılında Çerkezköyspor ile başladığı profesyonel futbolculuk kariyerinde Edirnespor, Pendikspor, Lüleburgazspor gibi kulüplerde futbol oynadıktan sonra 10 yıl önce amatörlüğe döndü.
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