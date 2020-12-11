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Aktüel Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:21:46 -
Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ç.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Buğdaylı Mahallesi'nde bir aracı durdurmuş, yapılan aramada 250 uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Araçtaki Ç.Ö, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.


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