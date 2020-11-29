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Aktüel Amasya'da Zeus Tapınağı'nda kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Aktüel

Amasya'da Zeus Tapınağı'nda kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:12:12 -
Amasya'da Zeus Tapınağı'nda kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

AMASYA (AA) - Amasya'da Zeus Tapınağı'nda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yassıçal köyünde 1. derece arkeolojik sit alanı olan Zeus Sunağı mevkisinde izinsiz kazı yapılacağı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Kaçak kazı yapılan yere operasyon düzenleyen ekipler, iş makinesiyle kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan 7 zanlının İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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