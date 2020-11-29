Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Gümüşhacıköy ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda 1115 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Ev sahibi Y.Y. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yaptığı" suçlamasıyla tutuklandı.