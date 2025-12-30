  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dünya Balkın'ı konuşacak: Havada patlıyor füzelerin aklını allak bullak ediyor

Türkiye’nin hamleleri bölgedeki güç dengesini yeniden gündeme getirdi Atina Tel Aviv hattı tutuştu

Oreşnik, Belarus’ta muharebe görevine başladı Avrupa'ya gözdağı

McDonald's barış teorisi çökerken Türkiye hiper harp çağını başlatıyor

En sevdiği kelime dünyayı altüst etti: Küresel Ticarete Trump hançeri!

Yılmaz, işsizlik oranının 31 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğine dikkati çekti İşsizlik hedefine ulaşacağız

Grev günlerinde Phuket kaçamağı! İşçilere cefa, CHP'li başkana sefa

Türkiye'de 'çete' pandemisi! İstanbul’daki çifte infazın talimatı İtalya’daki Barış Boyun'dan geldi!

Batı’nın 'medeniyet' masalı çöktü: Avustralya’da Müslümanlara yönelik ırkçı vahşet

Netflix ve Tesla’dan sonra NASA’nın 4 güvenlik zafiyeti buldu NASA'nın açığını Denizli'den yakaladı
Yaşam Amasya'da hereket halindeki kamyonet alev aldı
Yaşam

Amasya'da hereket halindeki kamyonet alev aldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Amasya'da hereket halindeki kamyonet alev aldı

AMASYA’da seyir halindeki kamyonet, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

AMASYA’da hareket halindeki kamyonet, motor kısmından alevlenerek yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.00’da Mehmet Paşa Caddesi'nde gerçekleşti. İ.A., yönetimindeki 05 AP 692 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarında durdurup, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23