Amasya'da hereket halindeki kamyonet alev aldı
AMASYA’da seyir halindeki kamyonet, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 16.00’da Mehmet Paşa Caddesi'nde gerçekleşti. İ.A., yönetimindeki 05 AP 692 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarında durdurup, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.