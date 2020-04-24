Amasya'da ramazanda 156 yıllık "bando" geleneği

AMASYA (AA) - Amasya'da ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 156 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi.



Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi'ne çıktı.

Sarı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bando ile vaktin dolduğunun ise top atışı ile duyurulduğunu söyledi.



"Ramazan birliktir, berekettir, paylaşmak ve bölüşmektir. Amasya'da uzun zamandır sürdürülen bir geleneği devam ettirmek için bu yıl da Harşena Kalesi'ne çıktık." diyen Mehmet Sarı, şunları dile getirdi:

"Bu sene 156'ncı yılını burada ifa edeceğiz, asırlık geleneği devam ettiriyoruz. Bu yıl koronavirüs salgını dolayısıyla Amasya halkı evlerinde, biz de onların evlerinde kalmalarını istiyoruz, bando ekibimizle evlerinde kalan Amasyalılara konser vereceğiz. İnşallah bu virüsten kurtulduğumuz zaman daha coşkulu ramazan etkinlikleri yapacağız."



Bando şefi Hakan Dinçer de geleneği devam ettirdikleri için gururlu olduklarını belirterek, "Bu yıl da her yıl olduğu gibi geleneğimizin 156'ncı yılını devam ettiriyoruz. Bu yıl ramazanımız buruk geçecek ama biz halkımıza marşlarımızı, türkülerimizi üstü açık otobüsümüzle icra edeceğiz. Amasya halkımız evde kalsın, biz onların isteklerini balkonda icra edeceğiz. Ramazan geldiği zaman akla ilk gelen bando ve top geleneği geliyor." diye konuştu.

Bando takımının sevilen parçaları seslendirmesinin ardından, 1860'lı yıllarda Amasya Mutasarrıfı Ziya Paşa tarafından iftar ve sahur vakitlerini kent sakinlerine duyurmak üzere kullanılmaya başlanan ramazan topunu, Belediye Başkanı Sarı ve AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez, Levent Karahocagil ile CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ateşledi.