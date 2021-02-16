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Yaşam Amasya'da Merzifon İlçe Müftüsü ve din görevlileri Kızılay'a kan bağışında bulundu
Yaşam

Amasya'da Merzifon İlçe Müftüsü ve din görevlileri Kızılay'a kan bağışında bulundu

Amasya’nın Merzifon İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan ve beraberindeki din görevlileri, örnek bir davranışta bulunarak Türk Kızılayı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 19:14:00 -
Amasya'da Merzifon İlçe Müftüsü ve din görevlileri Kızılay'a kan bağışında bulundu

Amasya’nın Merzifon İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan ve beraberindeki din görevlileri, Türk Kızılayı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

İlçe Müftüsü ve din görevlileri kan bağışında bulundu

Merzifon İlçe Müftülüğü Şubat ayı mutat toplantısının ardından, İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan ve din görevlileri, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Kızılay Mobil Kan Bağışı Aracında kan bağışında bulundu.

İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan bağış sonrası yaptığı konuşmasında, pandemi sürecinde kan bağışlarının azaldığına ve kan ihtiyacının her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna işaret ederken, kan bağışının sağlık açısından da önemine vurgu yaptı. Pehlivan, vatandaşlara kampanyaya destek vermesi için çağrıda bulundu.

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