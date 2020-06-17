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Aktüel

Amasya'da kamyonet devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:19:51 -
Amasya'da kamyonet devrildi: 3 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'tan İstanbul'a giden Kazım Çetinkaya idaresindeki 34 NJ 0856 plakalı kamyonet, Akören köyü kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarpıp 30 metre savrulduktan sonra devrildi.

Kazada, sürücü ile Yeter Çetinkaya ve Mustafa Çamurcu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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