Amasya'da "İyilik Hareketi" üyeleri 4 esnafın kirasını karşıladı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde şair ve yazar Kasım Alper Özdemir ile gönüllü gençler tarafından oluşturulan "İyilik Hareketi", ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş çeki verdi, 4 esnafın iş yerinin bir aylık kirasını ödedi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sıkıntılı dönem geçiren vatandaşlara, bir nebze olsun yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"İyilik Hareketi"nin bir gönül seferberliğine dönüştüğünü dile getiren Özdemir, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Ramazanda yaklaşık 2 bin aileye gıda ile alışveriş çeki verdiklerini anlatan Özdemir, "Ayrıca yaklaşık 50 çocuğumuza bayramlık hediye ettik. Ramazan ayında sofrada bir tuzumuz, suyumuz olsun istedik. İlçemizde bu zor dönemde kirasını ödemekte zorlanan 4 esnafımıza kirasını da ödeyerek destek olduk. Esnaf kardeşlerimize ufak da olsa katkımız olduysa ne mutlu bizlere." ifadelerini kullandı.

Çay ocağı işletmecisi Mustafa Gözaydın ise koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçtiklerine işaret ederek, "Bu zor dönemde bizlere destek olan İyilik Hareketi'ne teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.



