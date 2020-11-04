  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Amasya'da intihar eden kişinin öldürdüğü eski eşinin cesedi bulundu
Aktüel

Amasya'da intihar eden kişinin öldürdüğü eski eşinin cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:17:46 -
Amasya'da intihar eden kişinin öldürdüğü eski eşinin cesedi bulundu

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir kişinin intihar etmeden önce öldürdüğü eski eşinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, 31 Eylül Cumartesi günü Mesut Ş. (33), 8 yıl önce boşandığı eşi Hatice Sağır (29) ile çocukları Y.Ş'yi (10) alarak konuşmak için otomobille dağlık alana gitti.

Mesut Ş, burada arabadan indirerek Sağır'ı tabancayla öldürdü, daha sonra çocukları Y.Ş'yi kızkardeşinin evine bıraktı.

Y.Ş'nin durumu anlatması üzerine halası, polise ihbarda bulundu.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merzifon ilçesine gittiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatı.

Merzifon'da durdurulmak istenen Mesut Ş, otomobilinin içinde silahla intihar etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucunda Sağır'ın cesedi, olaydan 4 gün sonra Keçiköy mevkisinde dağlık alanda bulundu.

Sağır'ın cesedi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar'dan olay sözler! Rusya'nın en büyük felaketi olabilir
Gündem

Mete Yarar'dan olay sözler! Rusya'nın en büyük felaketi olabilir

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların büyümesi halinde Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'ın NATO'ya gireb..
Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir
Gündem

Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir

Stratejist Abdullah Çiftçi, ABD'deki seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalar yaptı.
Seçim sonuçlarının 'ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını etkilemesi' öngörülmüyor
Dünya

Seçim sonuçlarının 'ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını etkilemesi' öngörülmüyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD seçimlerini hangi aday kazanırsa kazansın, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığında bir değiş..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay