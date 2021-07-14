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Aktüel Amasya'da feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Amasya'da feci kaza: Yaralılar var

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 16:55:00 -
Amasya'da feci kaza: Yaralılar var

İstanbul'dan Samsun'a giden Mustafa Dindar (46) idaresindeki 34 EBD 13 plakalı otomobil, Keltepe mevkisinde, Hasan Kel'in kullandığı 05 BG 278 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Dindar ile eşi Esma (34), çocukları Ahmet Enes (3) ve Muhammet Talha Dindar (7) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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