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Aktüel Amasya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Amasya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 17:16:00 -
Amasya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Sivas'tan İstanbul'a giden Hasan Kaya (42) idaresindeki 58 TZ 239 plakalı hafif ticari araç, Keltepe mevkisinde, Berat Yılmaz'ın (23) kullandığı 07 ACF 343 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Yılmaz, otomobildeki eniştesi Akif (32), ablası Sümeyye (25), yeğenleri Miray (3) ve Hilal Cömert (1), diğer aracın şoförü ile yanındaki Recep (28) ve Fadime Kaya yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy ve Merzifon Kara Mustafa Paşa devlet hastanelerine kaldırıldı.

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