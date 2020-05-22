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Amasya'da bir hayırsever 3,5 yıldır ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:22:56 -
Amasya'da bir hayırsever 3,5 yıldır ihtiyaç sahiplerinin bakkal borcunu ödüyor

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir hayırsever, 3,5 yıldır her ay ihtiyaç sahiplerinin bakkal defterindeki borçlarının bir kısmını ödüyor.

Yeni Mahalle'de bir bakkala giden hayırsever, her ay kendi evine aldığı gıda tutarı kadar bir parayı da vererek, borcunu ödeyemeyenlerin hesabından düşülmesini istiyor.

Bakkal sahibi Necmi Kılıç, AA muhabirine, isminin bilinmesini istemeyen hayırseverin düzenli olarak yıllardır her ay bu yardımı yaptığını söyledi.

Toplumları ayakta tutan değerin yardımlaşma ve dayanışma olduğunu, halen duyarlı insanların var olmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Kılıç, "Bu tür insanların çoğalması gerektiğini düşündüğüm için sevindim. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması insanlık ve Müslümanlık adına güzel şey." dedi.


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