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Aktüel Amasya Üniversitesine TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verildi
Aktüel

Amasya Üniversitesine TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:30:05 -
Amasya Üniversitesine TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verildi

AMASYA (AA) - Amasya Üniversitesine, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verildi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, rektörlük binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 23 Temmuz 2015’te başlatılan, Amasya Üniversitesinin de dahil olduğu çalışmaların sonuçlarının sevindirici olduğunu söyledi.

Üniversitenin faaliyetlerinin kalite standartlarına uygunluğunun belgelenmesinin haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Elmacı, tüm iş ve işlemlerin kalite çalışmalarına destek olmak amacıyla oluşturulan kalite ekibinin katkısıyla uluslararası geçerliliğe sahip bir belge ile standart hale getirildiğini belirtti.

Geçen yıl mayıs ayında göreve başlamasının ardından üniversitenin kalite çalışmalarının ivme kazandığını söyleyebileceğini anlatan Elmacı, şunları kaydetti:

"Kalite çalışmalarına verdiğim önem neticesinde TSE Kalite Standartları eğitimleri planlanarak üniversitemizde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. TSE eğitmenleri tarafından verilen kalite eğitimlerine akademik ve idari personel olarak 120 kişi katılmıştır. Alınan eğitim ile üniversitemizde kalite kültürünün yeterli düzeyde yaygınlaştırılması ve kalite güvencesi konusundaki farkındalık düzeylerinin yükseltilmesi sağlanmıştır. Eğitime dayalı sürekli iyileştirme, stratejik plandaki hedeflerin kalite güvence sistemi ile entegrasyonunun sağlanması, program akreditasyon çalışmaları ve kalite yönetim çalışmalarına tüm birimlerin etkin katılımının sağlanmasının yolu da böylece açılmıştır."

Elmacı, daha sonra TSE tarafından gönderilen Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve üniversite personeliyle fotoğraf çektirdi.


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