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Ekonomi Amasya Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Ekonomi

Amasya Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 8 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 15:43:00 -
Amasya Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Amasya Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri  uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Öğretim   Görevlisi   ve   Araştırma   Görevlisi   başvuruları,   ilanın   Resmî   Gazete’de yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  gün  içerisinde  ilgili  birimlere  şahsen  veya  posta  yoluyla yapılacak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-ALES’ten   en   az   70   puan   almış   olmak   gerekir.   Merkezi   sınav   muafiyetinden yararlanmayı  talep  edenlerin  ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  ALES  70 puan  olarak  kabul  edilir.  ALES  puan  geçerlilik  süresi  sınav  sonuç  tarihinden  itibaren  5  (beş) yıl.

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4-Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir;-Transkriptlerde  sadece  dörtlük  not  sistemi  olması  halinde  Yükseköğretim  Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacak.

-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
-Transkriptlerde  sadece  beşlik  not  sistemi  olması  halinde  Yükseköğretim  Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
-Transkriptte  hem  4‘lük  hem  100’lük  not  sistemi  olması  halinde  adayın  mezun  olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi 4’lük ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

5-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmekte.

6-Araştırma  Görevlisi  kadrolarına  2547  sayılı  Kanunun  50  nci  maddesinin  (d)  fıkrası uyarınca atama yapılacak.

7-Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan kararlar uyarınca;

-06.02.2013    tarihli    Resmi    Gazete’de    yayımlanan    Lisansüstü    Eğitim    Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

-20.04.2016 tarihinden  itibaren 2017  Güz  dönemine  kadar  geçen  sürede  azami  öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde  azami  öğrenim  sürelerinin  yeniden  başlaması  nedeniyle  2547  sayılı  Kanun’un  50/d maddesi uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

8-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

9-Yabancı   Ülkelerden   alınan   diplomaların   Üniversitelerarası   Kurulca   Denkliğinin onaylanmış olması şart.

10-Eksik belgesi olan veya belirtilen süre içerisinde Üniversitemize ulaşmayan başvurular geçersiz sayılacak.

11-Adaylar   aynı   ilan   dönemi   içerisinde   özel   şartlarını   taşıdığı   sadece   bir   ilana başvurabileceklerdir.  Birden  fazla  ilana  başvurusu  bulunduğu  tespit  edilen  adayların  başvurusu iptal edilecek.

12-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz  web  sayfasından  yapılan  tüm  duyurular  tebligat  mahiyetindedir.  Kişilere  ayrıca yazılı tebligat yapılmaz

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