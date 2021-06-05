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Dünya Aman laikçiler duymasın! ABD valisinden halka 'yağmur duası' çağrısı
Dünya

Aman laikçiler duymasın! ABD valisinden halka 'yağmur duası' çağrısı

ABD'de Utah eyaleti Valisi Spencer Cox, eyaletteki kuraklıktan dolayı halkı yağmur duasına katılmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 23:45:00 - 2021-06-05 23:55:06
Aman laikçiler duymasın! ABD valisinden halka 'yağmur duası' çağrısı

ABD'de Utah eyaleti Valisi Spencer Cox, eyaletteki kuraklıktan dolayı halkı yağmur duasına katılmaya davet etti.

Bir süredir şiddetli kuraklığın baş gösterdiği Utah'ta Vali Cox, yayınladığı görüntülü mesajında şunları kaydetti:

"Zaten daha önce tüm Utahlılardan uzun duşlardan kaçınarak, sızdıran muslukları tamir ederek ve az suya uygun peyzajlar ekerek su tasarrufu yapmalarını istedim. Ancak korkarım bu çabalar tek başına bizi korumaya yetmeyecek. Daha fazla yağmura ihtiyacımız var ve hem de buna şimdi ihtiyacımız var. İlahi bir müdahaleye ihtiyacımız var. Bu yüzden tüm inanç mensubu Utah halkından 4-6 Haziran arasındaki hafta sonu yağmur duasında bana katılmalarını istiyorum."

Mesajında eyalette yaşanan kuraklığın ekinlere ve yaban hayatına zarar verebileceği, ölümcül yangınlara neden olabileceği uyarısında bulunan Vali Cox, "İş birliği halinde hep beraber dua eder ve Tanrı'dan ya da hangi üstün güce inanıyorsanız ondan daha fazla yağmur yağdırmasını istersek süren kuraklığın ölümcül boyutlarından kurtulabilme şansımız olabilir." ifadesini kullandı.

Vali önceki gün yağmur duası için bir de genelge yayımlamıştı.

Utah geçen yıl da şiddetli kuraklık yaşamış, bundan dolayı eyalette ciddi yangınlar çıkmıştı.

Bu yıl da Vali Cox, 13 Mayıs'ta eyalette kuraklık dolayısıyla acil durum ilan etmişti.

Kuraklığın etkili olduğu bir diğer eyalet olan Kaliforniya'da ise Vali Gavin Newsom 10 Mayıs'ta acil durum ilan etmişti.

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Yorumlar

Hasan

Utah amerikanin konyasidir. Yani yobaz ve gericidir. Tahammul edilir ve degeri yoktur.
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suat

Hasan sen hangi dine mensupsun bilsekte tartışsak.Yanı Kuranda Bahsediyor ayeti kerime var.Hemde Bakara süresinde hatırladığım kadar.Namaz kılın sabredin Benden yardım isteyin.Salak akılsız inkarmı ediyorsun.Bilmiyorsun barı kaonuşma,yazma .Önce öğren doğruyu,Yanlışlık varsa karşı çıkarsın
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