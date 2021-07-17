Aman dikkat! Trafik yoğunluğu şimdiden başladı

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Karayolları Genel Müdürlüğü uzun bayram tatili nedeniyle memleketlerine gidecek vatandaşlara anlık görüntüler paylaşarak bilgiler verdi.

Türkiye genelindeki yollardan özellikle yoğun olan ve bağlantı güzergahları arasında yer alan noktaların mobese, güvenlik ve kontrol kameraları tarafından kaydedilen video görselleri paylaşan Karayolları Genel Müdürlüğü yola çıkacak vatandaşların dikkatli olması konularında da uyarılarda bulundu.

Karayollarında 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve ‘kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tatilin ilk gününde yoğunluğun halen devam ettiği belirtilirken, Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktığı görüldü.

Yoğunluklar dron ile havadan da görüntülenirken, yolda zaman zaman maddi hasarlı kazaların meydana geldiği öğrenildi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun bayramın 1’inci gününe kadar sürmesi bekleniyor.