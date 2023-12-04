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Sağlık Aman dikkat! Körlükle sonuçlanabilir
Sağlık

Aman dikkat! Körlükle sonuçlanabilir

Yeniakit Publisher
2023-12-04 16:39:00 -
Aman dikkat! Körlükle sonuçlanabilir

Uzman isim, şeker hastalıklarına bağlı göz bozukluklarının körlükle sonuçlanabileceğini belirtti.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin, Diyabetik retinopati (şeker hastalığına bağlı göz bozuklukları) hakkında bilgiler verdi.

Dr. Bilgin, “Diyabete bağlı olarak kan şekeri seviyelerinin yükselmesi nedeniyle gözün arka tarafında yer alan retina tabakası ve onu besleyen kan damarlarında tahribatlar meydana gelir. Görme düzeyindeki azalma yavaş yavaş yıllar içinde gelişebileceği gibi, göz içi kanamalar sonrasında aniden görme kayıpları da yaşanabilir” dedi.

Kan şekerinin yüksek olması diyabetik retinopatiye davetiye çıkarır

Diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinin olması gerekenden yüksek seviyelere ulaşması ile damar yapısında tahribatlar meydana geldiğinin altını çizen Özel Hatem Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin, “Dolayısıyla vücuttaki bütün damarlar bu durumdan etkilenirken, damar yoğunluğu çok fazla olan göz ve böbrek gibi hassas organlar bu durumdan çok daha fazla zarar görürler. Gözde retina tabakasının beslenmesini sağlayan küçük kan damarlarında hasarlar meydana gelmesi ile birlikte damar dışına sızıntı ve kanamalar başlar. Bu hasarlı ve işlev göremeyen kan damarlarını telafi etmek için yeni damar oluşumları başlar. Fakat bu yeni oluşan damarlar kanamaya ve sızdırmaya çok yatkın oldukları için bu durum yarardan çok, zarar ile sonuçlanır. Diyabet süresinin fazla olması, kan şekeri dalgalanmalarının fazla olması, beraberinde eşlik eden hipertansiyon veya yüksek kolesterol gibi rahatsızlıkların bulunması diyabetik retinopati gelişimi açısından yüksek risk oluşturur. Diyabetik retinopati tanısı düzenli yapılan göz muayeneleri ile rahatlıkla konulabilir. Göz hekimi gözün retina tabakasını inceleyerek buradaki tahribatları ve etkilenmeleri görebilir. Diyabetik retinopati tanısının erken konulması, gerekli önlemlerin alınması ve erken tedavi şansını getirir. Gerekli ve doğru müdahaleler ile hasar durdurulabilir ve körlük önlenebilir. Diyabetik retinopatinin erken evrelerinde sadece takip yeterli olmaktadır. Herhangi bir müdahale önerilmez. İlk değişikliklerin farkedilmesi ile birlikte, ciddi önlemler alınarak, bu dönemde hastanın kan şekeri düzenlemesi ve diyet planlanması yapılır” ifadelerine yer verdi.

Diyabetik retinopatinin tedavisi hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Burak Bilgin, “Tedavide göz içine enjeksiyon uygulamaları, retina tabakasına lazer uygulamaları yapılabilir. Çok ilerlemiş ve ciddi görme kaybı olan hastalarda vitreo-retinal cerrahi müdahaleleri yapılabilir. Diyabetik retinopati körlük ile sonuçlanabilen, ciddi bir göz hastalığıdır. Erken tanı ve müdahaleler ile diyabetik retinopati başarılı bir şekilde yönetilebilir” şeklinde konuştu.

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