Aman dikkat: Her üç kişiden biri bu hastalıktan ölüyor, Kovid de tetikledi!

Korona bir çok hastalığı çeşitli sebeplerle tetikliyor ya da daha zor ve zararlı hale getiriyor. Koronavirüs salgınının da tetiklediği kardiyovasküler sistemlerdeki hastalıklardan dolayı her yıl ülkemizde on binlerce ölüm gerçekleşiyor. Her 3 kişiden birinin bu sebeple hayatını kaybettiğini belirten uzmanlar, kansere yakalanan 4 hastadan birinin ise pıhtı ya da pıhtıya bağlı sebeplerden dolayı öldüğünü bildirdi.