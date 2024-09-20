Aman dikkat edin! Kabak çekirdeğinin tehlikesi ortaya çıktı

Kabak çekirdeği, en sağlıklı atıştırmalıkların başında gelir ve pek çok kişi tarafından sevilerek tüketildiği biliniyor.

Ancak, vücuda birçok faydası olmasına rağmen, dikkatli tüketilmesi gerekir. Aşırı tüketildiğinde, kabak çekirdeği zararlı hale gelebileceği bildirildi.

Kabak çekirdeği, güçlü antioksidanlar arasında yer alır ve diyabet riskini azaltma, antikanser özellikler taşıma ve kötü kolesterol seviyesini düşürme gibi faydalar sağladığı söylendi. Ayrıca, uykuyu iyileştirir, vücudu temizler ve diyet listelerinin vazgeçilmezidir. Ancak, fazla tüketildiğinde zararlı olabileceğinin altı çizildi.

Beslenme uzmanları, kabak çekirdeğinin günde bir avuç tüketilmesini önerdi.

Fazla tüketildiğinde sindirim sorunlarına, kilo alımına ve sivilce oluşumuna yol açabildiği bildirildi.

Özellikle cilt sorunu olan ve yağlı cilde sahip kişilerin aşırı tüketmemesi tavsiye edildi.

Kabak çekirdeği lif bakımından zengindir, ancak çok miktarda yemek gaz veya şişkinliğe neden olabileceğin altı çizildi.

Lif, dışkıyı toplamaya yardımcı olur ve uzun vadede kabızlığı önler, ancak bir kerede çok fazla yemek şiddetli kabızlığa neden olabilir. Bu yüzden günde bir avuçtan fazla tüketilmemesi önerildi.

Uzmanlara göre, kalori açısından zengin olan kabak çekirdeği, fazla miktarda tüketildiğinde kilo problemlerine yol açabilir. Ayrıca, yüksek tuz içeriği nedeniyle aşırı tüketimden kaçınılması önerildi.

Kabak çekirdeği, bal kabağı ve sakız kabağı bitkisinin tohumudur ve eski zamanlardan beri atıştırmalık olarak tüketildiğinin altı çizildi.

Hafif kavrulmuş, tuzlu ve tuzsuz çeşitleri bulunur ve unlu mamullerde de kullanıldığı söylendi.