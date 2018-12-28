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Alzheimer’e karşı meyve ve sebze suyu için

Amerikan Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, haftada 3 defadan fazla taze meyve veya sebze suyu içmenin, bunamayı, Alzheimer hastalığının oluşumunu önlediğibelirtildi.

28 Aralık 2018 Cuma 16:50
Alzheimer’e karşı meyve ve sebze suyu için


Çalışma kapsamında, 10 yıla yakın bir süre, yaklaşık 2 bin kişinin yeme ve içme alışkanlıklarını gözlemleyen araştırmacılara göre, haftada bir seferden fazla meyve suyu içenlerde Alzheimer gelişme riski azalıyor.

Araştırmacılar, haftada 3 seferden daha fazla taze meyve veya sebze suyu tüketenlerde, haftada bir seferden az tüketenlere kıyasla, hastalığın gelişme riskinin yüzde 76 azaldığını gördü. Uzmanlar, burada temel etkenin meyvelerde ve bazı sebzelerde bol miktarda bulunan 'polifenol' maddesi olduğunu düşünüyor. Bu madde, beyne kan akışını kolaylaştırıyor. Bu da büyük ihtimalle beyinde oluşan hasara etki ediyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:55
  1. alzheimer
  2. meyve suyu
  3. sebze suyu

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