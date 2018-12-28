Alzheimer’e karşı meyve ve sebze suyu için



Çalışma kapsamında, 10 yıla yakın bir süre, yaklaşık 2 bin kişinin yeme ve içme alışkanlıklarını gözlemleyen araştırmacılara göre, haftada bir seferden fazla meyve suyu içenlerde Alzheimer gelişme riski azalıyor.

Araştırmacılar, haftada 3 seferden daha fazla taze meyve veya sebze suyu tüketenlerde, haftada bir seferden az tüketenlere kıyasla, hastalığın gelişme riskinin yüzde 76 azaldığını gördü. Uzmanlar, burada temel etkenin meyvelerde ve bazı sebzelerde bol miktarda bulunan 'polifenol' maddesi olduğunu düşünüyor. Bu madde, beyne kan akışını kolaylaştırıyor. Bu da büyük ihtimalle beyinde oluşan hasara etki ediyor.