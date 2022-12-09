Alzheimer'dan koruyan bitkisel şifa! Gül yağının faydaları

Şifa veren gül yağının faydaları arasında mikropları öldürmesi ve kuruluğu gidermesi yer alıyor. Gül yağı aynı zamanda Alzheımer'a karşı da koruma sağlıyor. İşte detaylar...

Gül yağı hakkında kısa bilgiler

Gül yağı, buhar damıtma yöntemi ile elde edilmektedir. Oldukça zahmetli olan gül yağı elde etmek için çok fazla gül yaprağı kullanılır. Örneğin, 1 litre gül yağı için 4 ton gül yaprağı kullanılır.

Kozmetik sektöründe belli oranda su ile karıştırılarak kullanılır, ayrıca gül yağı krem ve parfümlerde bol miktarda kullanılan doğal bir yağdır.

Gül yağı Türkiye'de güller şehri olarak bilinen Isparta'nın en önemli geçim kaynağıdır.

Gül yağı aromaterapide yaygın olarak kullanılan esansiyel bir yağdır ve belirli iyileştirici özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir.

GÜL YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

* Ağrı kesici özelliği vardır.

* Aromaterapik özelliği nedeniyle strese karşı etkilidir.

* Gül yağı ile karın bölgesine masaj yapılırsa kabızlık sorununu hafifletir.

* Ağız kokusunu giderir ve nefesinizi tazeler.

* Nefes darlığı ve astım gibi solunum rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcıdır.

* Ciltte oluşan egzama ve yaraları iyileştirir.

* Cilde masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırabilir ve bu sayede daha dinç hissedebilirsiniz.

* Cilt kuruluğunu giderir.

* Ciltte oluşan güneş ve gebelik lekelerinin görünümünü hafifletir.

* Antiseptik özelliğinden dolayı mikropları öldürmekte etkilidir.

* Ciltte oluşan kızarıklıkları hafifletir.

* Kas ağrıları, burkulma, ödem gibi sorunlarda gül yağı oldukça etkilidir.

* Gül yağı masajı sindirim sistemi fonksiyonlarının hızlanmasına yardımcı olur.

* Kadınlarda menopozun etkilerini hafifletir.

* Gül yağının hafıza kaybı ve bilişsel işlev ile karakterize ilerleyici bir nörodejeneratif bozukluk olan Alzheimer hastalığının semptomlarını geciktirebileceğine dair bilim insanlarının görüşleri vardır.

NOT: Gül yağı, aşırı hassas ciltlerde alerjiye sebep olabilir. Gül yağını cildinize uygulamadan önce badem yağı gibi taşıyıcı yağlarla inceltmeniz önerilmektedir. Hamilelik döneminde doktora danışmadan kullanılmamalıdır.