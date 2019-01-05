Alzheimer hastalığının belirtileri neler?



Dinleniyor, istirahat halindesiniz. Uzuvlarınızda titreme var mı?

Ağrı ve kas spazmları mı var?

Bir veya birkaç uzvunuzda sertlik hissediyor musunuz?

Konuşurken yüz ifadenizde, mimiklerinizde donukluk oluyor mu?

Konuşurken el kol hareketleri yapmayı kayıp mı ettiniz? Yürürken kollarınızı sallamama gibi bir durum oluyor mu?

Yavaş, küçük adımlarla veya ayak sürüyerek yürümeye mi başladınız?

Duruşunuzda öne eğik bir şekil alması var mı?

Yumuşak ve alçak sesle monoton mırıl mırıl konuşma mı oluyor?

El yazınızın küçülmesi ve okunamaz hale gelmesi mi sözkonusu?

Ağızdan salya sızması, yutkunma güçlüğünüz var mı?

Halsizlik, yorgunluk..?

Ruhsal çözüntü hali, depresyon, sebepsiz sıkıntıları sık sık mı yaşıyorsunuz?

Kabızlık, aşırı terleme, tansiyon düşmesi oluyor mu?

Hareketlerinizde yavaşladı mı?