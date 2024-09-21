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Sağlık Alzheimer Farkındalık Günü'nde demansı deneyimlediler
Sağlık

Alzheimer Farkındalık Günü'nde demansı deneyimlediler

Yeniakit Publisher
2024-09-21 12:01:00 -
Alzheimer Farkındalık Günü'nde demansı deneyimlediler

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) sağlıklı bireylerin dokunma, duyma ve görme duyularını minimuma indirdikleri bir Demans farkındalık etkinliği düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi, Demans hastalarıyla empati kurulabilmesi adına ASSİM'de bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Demans hastalığını anlatan similasyon gösterisinin ardından sağlıklı bireylere eldiven, gözlük ve kulaklık takılarak duyu organlarının işlevi minimuma indirildi. Yurtdışında da kullanılan gömlek ilikleme deneyi katılımcılar üzerinde uygulandı. Duyuları sınırlandırılan katılımcılar gömlek iliklemede başarısız olurken, deney amacına ulaşarak başarıyla sonuçlandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Gerontoloji Uzmanı Damla Cifcifli Tören, ASSİM'in Teknoloji Merkezi'nde Alzheimer farkındalık haftası kapsamında katılımcı gruplara demans deneyimi yaşattıklarını söyledi. Kulaklıkla katılımcılara uğultu sesleri dinlettiklerini de aktaran Tören, yaptıkları deneyde amaçladıklarını ise şöyle açıkladı:

“Kişilere demanslı hastanın gözünden hayatın nasıl olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Alzheimer hastasının günlük hayatta duyu organlarındaki azalmaları, karşı tarafın yani sağlıklı bireylerin hissetmesini sağlıyoruz. Belediye olarak amacımız bu farkındalık haftasında demansı sağlıklı bireylere hissettirmek ve bir empati duygusu geliştirmek.”

Bir demans hastasının yardımcısı olan Sevilay Atacan, demansı deneyimlemenin oldukça zor olduğunu ve empati kurmak için bu deneyin güzel bir çalışma örneği olduğunu söyledi. Atacan, “Onları anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Merhametli, sıcakkanlı ve sabırlı olmak çok önemli. Muratpaşa Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Çok duyarlı ve inanılmaz saygılılar. Yaşlılara yönelik inanılmaz imkanları var” diye konuştu

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