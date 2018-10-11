Alyans seçerken...

Bu sebeple seçerken birşeyi göz önünde tutmak gerekir:



● İlk olarak metaline karar verilmelidir. Günümüzde en çok (hanımlar için) altın tercih edilmektedir. Müslüman erkekler ise gümüş takıyor.



● Sürekli parmağınızda olacak bu takının aynı zamanda kişiliğinizi de yansıttığını unutmamalısınız.

Her dinden her ulustan insanlarda evliliğin “kutsal” sayılan simgesi alyanstır. Alyans, eşler arasındaki sonsuz sevginin, sonsuz mutluluğun, sonsuz beraberliğin ve sonsuz bağlılığın simgesi olarak yüzyıllar boyunca kullanılmış. Geçmişi eski Mısırlılara kadar uzandığı ileri sürülüyor. Onlar bunu ilk olarak bitki saplarından yapmışlar.. Metal kullanımı ne zaman başladı bilinmiyor. Ancak metal üzerine pırlanta kullanımına başlanması Avrupalıların işi. İlk olarak 1477 yılında Avusturya Arşıdükü Maximilian’ın Burgonyalı Mary’ye hediye ettiği yüzük ile başlamış. O devirlerde erkekler alyans kullanmıyorlarmış..

Kadınların pahalı taşlarla süslenmiş alyanslarla gönlünü çalmaya çabalayan Avrupalılara karşılık; Müslümanlar olaya sadelik ama son derece saygılı bir sadelik ile yaklaşmışlar.



Müslüman erkekler evliliklerinin simgesi alyansa verdikleri değeri, onu “taharet” temizlenmek için kullandıkları sol ellerine değil; sağ ellerine takarak göstermişlerdir. Böylece onu, her zaman ve her ne surette olursa olsun “temiz” tutacaklarının tavrını sergilemişlerdir.

Gümüşü tercih etmeleri de bir anlamda bu temiz ve lekesizlik mesajını taşır. Dünyada bu dikkate değer titizlik ve hürmet, sadece bilinçli Müslümanlarda görülmektedir.

Erkekler sünnete uyarak yine simgesel olarak israftan kaçınıp altın yerine gümüş takmayı tercih ederken; eşlerine altın veya diğer değerli maden ve taşlarla süslü alyans takmaktan mutluluk duymuşlardır.