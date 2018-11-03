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Alvaro Negredo: Beşiktaş'ta kalmak isterdim

Negredo, İspanyol basınına verdiği demeçte, ayrılığın zorunlu sebeplerden kaynaklandığını ifade etti.

03 Kasım 2018 Cumartesi 11:24
Alvaro Negredo: Beşiktaş'ta kalmak isterdim

İspanyol yıldız Negredo ayrılış süreciyle ilgili, "Sezona iyi başlamıştım ama kulüp gitmem gerektiğini söyledi. Bu ayrılık onlar açısından da ekonomik bir mecburiyetti ve ben de kabul ettim. Beşiktaş'ta kalmayı isterdim ama olmadı" dedi. 

Dubai'de mutlu olduğunu belirten Negredo, sözlerini şöyle tamamladı: "Burası, İspanya ve Türkiye'den sonra elbette farklı bir coğrafya ve kültür. Ancak benim için futbol oynamak her yerde aynı. Geldiğimde takım zor durumdaydı, attığım gollerle yükselişe geçtik. Sahada h,l, yapabileceğim çok şey var. Bunu kanıtladığım için de çok mutluyum."

Beşiktaş formasıyla 49 maçta 18 gol atıp 10 asist yapan Negredo, Al Nasr'da 6 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı. İspanyol forvet, gol krallığında Weliton (9) ile yarışıyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 11:24
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