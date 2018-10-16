Alüminyum anemi, kemik erimesi ve zeka geriliği yapıyor

Prof. Dr. Birsel Kavaklı, alüminyumun başta alzheimer olmak üzere anemi, kemik erimesi, zekâ geriliği, kanser gibi birçok hastalığa sebep olabileceğini söylüyor.

Tarım İl Müdürlükleri’nden uyarılar yapılıyor.

Alüminyum diğer pek çok metalde olduğu gibi temas ettiği besine geçebilir G asitli besinlerle temasta bu geçiş daha fazla olmaktadır. Alüminyumların yüzeyi daima onu koruyan bir oksit tabakayla kaplı. Onun için bu kapların telle ovulması doğru değil. Asit ve alkali özellik içeren temizlik materyalleri de bu tabakayı aşındırmakta. Yemeklerin oksit tabakası zarar görmüş alüminyum kaplar içerisinde bekletilmeleri neticesinde fazla miktarda alüminyum geçişi olacağından çok zararlıdır. Vücuda fazla alınan alüminyumun beyinde birikerek zekâ geriliğine sebep olduğu araştırmalar sonucu tespit edilmiştir. Özellikle dip kısmında siyahlıklar görünmeye başlamış olan alüminyum kapları sağlığınız için atın.

Alüminyum folyo da tehlike saçıyor

Yrd. Doç. Dr. Sadettin Turhan, yüksek ısıya maruz kalan, sulu, tuzlu ya da limonlu gıdalarla bir araya gelen alüminyum folyodan besinlere alüminyum geçtiğini söylüyor.

Ateşe dayanıklı olması yüzünden kolaylık sağlayan alüminyum folyo, bazı maddelerle bir araya geldiğinde reaksiyona geçip çözülebiliyor.