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Aktüel Altun'dan "sosyal medya yasası" paylaşımı:
Aktüel

Altun'dan "sosyal medya yasası" paylaşımı:

"Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 20:03:13 -
Altun'dan "sosyal medya yasası" paylaşımı:

ANKARA (AA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün yürürlüğe giren ve kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Altun, Twitter hesabından, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren 'Sosyal Medya Yasası' hayırlı olsun. Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek."

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