Altun: Sessiz kalırsak milletimizi nasıl koruyacağız

28 Şubat zihniyetine sahip 104 emekli generalin bildirisine sahip çıkanlara sert sözlerle yüklenen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dürüst olun. Ne zamandan beri antidemokratik girişimlere karşı güçlü bir şekilde ses çıkarmak “mağduriyet edebiyatı” oluyor?" dedi.

Altun'un sözleri şöyle:

Ülkemiz son yıllarda nice zorlu badire atlatmışken ve demokrasimizi inkıtaya uğratacak girişimler ilk günkü tazeliğiyle hafızalarda dururken, dün açıklanan hadsiz ve antidemokratik bildiriden siyasi menfaat sağlamaya çalışanları hayretle izliyoruz.

Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şey; bu hadsiz bildiri karşısında amasız ve fakatsız tavır almaktır. Lafı eğip bükmeyin. Dürüst olun. Ne zamandan beri antidemokratik girişimlere karşı güçlü bir şekilde ses çıkarmak “mağduriyet edebiyatı” oluyor?

Bugün, en ufak darbe imasına bile sessiz kalırsak yarın ülkemizi ve milletimizi hain planlardan nasıl koruyacağız? Darbe imalarını küçümseyerek ve önemsiz göstermeye çalışarak fırsat kollayan vesayet odaklarına güç veriyorsunuz. Bu hesabi tavrınız, millete ve memlekete ihanettir.

Türkiye siyasi tarihi, rüzgara göre savrulan ve ilkelere göre değil konjonktüre göre tavır alan siyasetçilerin milletimiz nezdinde nasıl yok hükmünde olduklarının sayısız örnekleriyle doludur. Bu türler makam ve koltuklarını kaybedince tüm geçmişine düşman kesilir.