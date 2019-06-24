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Altuğ Çelikbilek, kariyerinin en büyük galibiyetini aldı

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Kaya Palazzo Resort ev sahipliğinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open ilk turunda karşılaştığı Ernest Gulbis’iüç set sonunda geçerek kariyerinin en büyük galibiyetine imza attı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:43
Altuğ Çelikbilek, kariyerinin en büyük galibiyetini aldı

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Kaya Palazzo Resort ev sahipliğinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open ilk turunda karşılaştığı Ernest Gulbis’iüç set sonunda geçerek kariyerinin en büyük galibiyetine imza attı.


Genç tenisçi Altuğ Çelikbilek, ikinci kez katıldığı Turkish Airlines Antalya Open’da ilk kez ana tablo oynama başarısı gösterirken, Letonyalı Ernest Gulbis karşısında da 6-3, 4-6, 6-4’lük setlerle kazandı ve ATP seviyesinde kariyerinin ilk galibiyetini aldı. 2014 Roland Garros yarı finalisti ve dünya eski 10 numarası Gulbis karşısında yalnızca 1 kez servis kırdıran Altuğ, 1 saat 54 dakika süren mücadelede sonunda adını son 16’ya yazdırdı.


Altuğ Çelikilek, Turkish Airlines Antalya Open’da çeyrek finale yükselmek için son şampiyon ve mevcut dünya 63 numarası Damir Dzumhur ile karşı karşıya gelecek.



Ergi, Cem ve Tuna sahne aldı


Antalya’da üçüncü gün programında ayrıca Ergi Kırkın tekler, Cem İlkel ve Tuna Altuna tandemi ise çiftler ana tablosu için korta çıktı. Turkish Airlines Antalya Open’da ilk ana tablo maçını oynayan Ergi Kırkın, bir dönem dünya 39 numarasına kadar yükselen Alman raket Peter Gojowczyk’e 6-3, 6-7 ve 6-2’lik setlerle kaybederek turnuvaya veda etti.


Çiftler ana tablosunun 2 numaralı seribaşı Marcelo Demoliner-Divij Sharan ile karşılaşan Cem İlkel-Tuna Altuna ortaklığı ise 7-5, 6-2’lik setler sonucunda elenen taraf oldu.



Son şampiyondan iyi başlangıç


Antalya’ya Wimbledon öncesi şampiyonluk unvanını korumak için gelen son şampiyon Damir Dzumhur, Turkish Airlines Antalya Open’a güçlü bir başlangıç yaptı.


Avustralyalı rakibi Matthew Ebden karşısında 6-4, 7-5’lik setlerle kazanan Bosna Hersekli raket, bu sonuçla Antalya’daki galibiyet serisini de altı maça çıkardı ve ikinci turda milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ile eşleşti.


Turnuvada üçüncü günün öne çıkan bir diğer maçında ise Andreas Seppi ve Bernard Tomic karşılaştı. İtalyan rakibi karşısında ilk seti 4-6’lık sonuçla kaybeden Avustralyalı Tomic, takip eden setleri yine aynı skorla hanesine yazdırırken son 16 biletini almayı başardı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 21:43
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