  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Altıntaş’ta sıcak asfalt çalışması

Kütahya’nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve beraberindeki yetkililer, sıcak asfalt yapımı devam eden Alıncık-Işıklar köyü grup yolunda incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:44:25 -
Altıntaş’ta sıcak asfalt çalışması

Kütahya’nın Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve beraberindeki yetkililer, sıcak asfalt yapımı devam eden Alıncık-Işıklar köyü grup yolunda incelemelerde bulundu.


Altıntaş AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak, yaptığı açıklamada, ’’Geçen yıl 4 kilometresi tamamlanan Alıncık-Işıklar grup köy yolumuzun kalan 7 kilometrelik kısmı için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devletimiz Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele ederken köy yollarımızda çalışmalarımızı da ihmal etmiyor. Grup yolumuz İl Özel İdaresi sıcak asfalt ekibimizin özverili çalışmalarıyla inşallah kısa sürede tamamlanacaktır. Bugün, İl Genel Meclisi üyelerimiz ve Belediye Başkanı Arif Teke ile çalışmaları yerinde inceledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı