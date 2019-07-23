Altınordu’nun kaptan dümene geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Altınordu’nun deneyimli kaptanlarından Berkay Samancı, genç futbolcularla yakından ilgileniyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun kaptanı Berkay Samancı, futbolculuğunun yanı sıra takımdaki gençlere de kılavuzluk yapıyor. Altınordu Futbol Akademisi’nden (ALFA) gelen 16 yaşındaki Ravil Tagir ve 15 yaşındaki Burak İnce ile özel olarak ilgilenen Berkay Samancı, "Altınordu Futbol Akademisi, bir altın madeni. Sadece Ravil ve Burak değil, eğitimlerini devam ettirenler de bu madendeki diğer altınlar. Misyonumuz ise gençlerimize doğruyu göstermek” dedi.

Gençlere ’Kıymet bilin’ uyarısında bulunan deneyimli kaptan, "Vefa, aidiyet sadakat, arma, sevgi ve saygı, futbolun fazla rağbet görmeyen değerleri. Ancak; Totti ve Puyol gibi oyuncuları asıl efsaneleştiren sadece futbolları değil, bu değerleri temsil etmeleridir. Sadece futbol oynayarak Dünya çapında bir yıldız olamazsınız. Biz, Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibi ile birlikte sizlere hep doğru yolu göstereceğiz. Size güveniyor ve inanıyoruz" diye konuştu.

"Hedefe ulaşacağız"

Takımın tam anlamıyla bir kolej havasına büründüğünü de kaydeden Berkay Samancı, "Beş sezonda dört kez Play-Off iddiamızı son maça kadar taşıdık. Ben, gençlerimizle çıktığımız bu yılın daha farklı geçeceğine ve hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" yorumu yaptı. Berkay Samancı, Altınordu forması giyen her oyuncunun kişisel gelişiminin hızlanmasını ise sisteme ve takım içerisindeki bu farklı ve olumlu havaya bağladı.

"Burada tarih yazılıyor"

"En çok istediğim şey, Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’ın yüzünü güldürmek" diyen tecrübeli oyuncu, "Ben Altınordu’nun neferiyim. Futbolculuğum biter, ne görev verilirse onu yaparım. Çünkü tek düşüncem; başkanımızın omuzlarındaki yükü biraz olsan hafifletebilmek. Altınordu, artık bir İzmir veya Türkiye projesi olmaktan çıktı. Burada bir tarih yazılıyor ve bizler de bunu canlı olarak içeriden izliyoruz. Bu topakların çocukları için yapılan her şey çok değerli" dedi.