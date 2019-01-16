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Altınordu, Okan Derici'yi transfer etti

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:01
Altınordu, Okan Derici'yi transfer etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Gazişehir Gaziantep'le yollarını ayıran Okan Derici'yi kadrosuna dahil etti.

İzmir kulübünden yapılan açıklamada, iki sezon önce de Altınordu'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Okan Derici'nin profesyonelliğiyle kendilerinde çok iyi bir izlenim oluşturduğunu belirtti.

"İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" sloganlarına uygun bir isimle tekrar birlikte olacakları için mutluluk duyduklarını kaydeden Orhunbilge, Okan Derici'yi bir transfer olarak değil, bir proje olarak kabul ettiklerini vurguladı.

Okan Derici ise Altınordu'yu evi gibi gördüğünü ve tekrar döndüğü için mutlu olduğunu kaydetti.

Transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Okan Derici, "Takım olarak her şeyimizi ortaya koyarak üç kez kaçırdığımız play-off'u bu kez yakalayacağımıza eminim." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:01
  1. Altınordu
  2. Barış Orhunbilge
  3. Futbol
  4. Okan Derici
  5. Spor Toto 1. Lig

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