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Altınordu ile Lyon anlaştı! İşte detaylar

1. Lig ekiplerinden Altınordu, Fransa'nın tarihi kulüplerinden Olimpik Lyon ile iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

19 Mart 2019 Salı 18:06
Altınordu ile Lyon anlaştı! İşte detaylar

Fransa'nın Olimpik Lyon takımı ile Altınordu arasında iş birliği anlaşması yapılacak.

Olimpik Lyon Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirlikleri Sorumlusu Clement Michon ile Genç Oyuncu İzleme ve Seçme Direktörü Patrice Girard, İzmir'e gelerek Altınordu'yu ziyaret etti. Kasım ayında CEO Barış Orhunbilge ve Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir'in Lyon'u ziyaret edip sistem hakkında bilgi verdiğini belirten Girard, "Etkilendiğimiz felsefeyi yerinde görmek için buradayız. Altınordu ile geleceğe yönelik iş birliği ilişkisi kurmaya karar verdik" diye konuştu.

"İşbirliği içerisine giriyoruz"

Girard, "6 yıl gibi kısa bir sürede hem organizasyon yapısı hem de tesisleşme konusunda yapılanlar mükemmel. Başkanlar düzeyinde yapılacak bir görüşmenin ardından Altınordu ile iş birliği içerisine girmek ve bunu geliştirmek istiyoruz" dedi.

İki kulübün de renklerinin ve felsefesinin aynı olduğunu ifade eden başkan Seyit Mehmet Özkan ise, "Lyon da iyi futbolcudan önce iyi birey yetiştirmeye değer veriyor. Bir felsefe ve kulüp kültürü yaratıp bunu sürdürülebilir hale getirmek çok önemli" diye konuştu.

Girard, Özkan'a üzerinde adının yazılı olduğu Lyon forması hediye ederken, Özkan da kendisine geçmişten bugüne Altınordu armalarının yer aldığı özel çerçeveyi sundu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 18:06
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Altınordu
  4. Lyon

YORUM YAZ

  • Abdullah.Abdullah.37 dk önce
    Güzel haber. Umarım Galatasaray da bir takım ile beraber çalışır, en güzeli Ajax olur. Takım her sene oyunucu keşfediyor, hem alt yapıdan, hem yurt dışından.

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