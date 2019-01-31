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Altınordu hedefe kilitlendi

- Teknik direktör Hüseyin Eroğlu:"Önümüzdeki 5 maç, her şeyden daha önemli. Alacağımız maksimum puanla ligin seyrini değiştirme fırsatını yakalarız"

31 Ocak 2019 Perşembe 13:37
Altınordu hedefe kilitlendi


İZMİR (AA) - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Spor Toto 1. Lig'deki yarışta en zorlu viraja geldiklerini belirtti.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, takımının yenilmezlik serisini 13 maça çıkarttığını ve ilk 6 potasına girdiğini belirterek, bu hafta Kardemir Karabükspor ile oynadıktan sonra sırasıyla Denizlispor, Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor ve Hatayspor ile karşılaşacaklarını kaydetti.

"Beş takımın üçü, puan cetvelinde üzerimizde. Karabük kurtuluş, Adana Demirspor ise ilk 6 mücadelesi veriyor. Çok dikkatli olmalıyız." değerlendirmesinde bulunan Eroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki 5 maç, her şeyden daha önemli. Alacağımız maksimum puanla ligin seyrini değiştirme fırsatını yakalarız. Sadece işimize odaklanmalı ve geride kalan seriye hiçbir zaman güvenmemeliyiz. Hedefimiz her maçı kazanmak ve her hafta bir basamak daha yukarıya çıkmak."

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:37
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  3. Hüseyin Eroğlu
  4. Spor Toto 1. Lig

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