Altınordu Belediyesi üst yapı işleri yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Altınordu İlçesi Muhtelif Mahallelerde Cadde/ Sokak /Bulvar/Meydan Yollarının L=8500Mt Üst Yapı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler ilanda yer almaktadır.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

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