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Gündem Altınok Yavaş'a sordu: 2.5 milyar lirayı nereden buldun?
Gündem

Altınok Yavaş'a sordu: 2.5 milyar lirayı nereden buldun?

Yeniakit Publisher
2024-02-03 09:59:00 -
Altınok Yavaş'a sordu: 2.5 milyar lirayı nereden buldun?

Anadolu Yayıncılar Birliği’nin medya buluşmasına katılan Altınok, Ankara’nın kur farkıyla birlikte 16 milyar lirayı bulan borcuyla bir borç batağına saplandığını söyledi. CHP’nin ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim kampanyası bütçesinin 2.5 milyar lira olduğunu belirten Altınok, Yavaş’a “Bu parayı nereden buldun?” sorusunu yöneltti.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok, kazanması halinde, sosyoekonomik durumlarına bakılarak Ankara’daki emeklilere ayda 5 bin TL vereceklerini açıkladı. Keçiören’de gazetecilerle buluşan Altınok, başkentin son 5 yılının kayıp olduğunu ve her geçen gün borç batağına saplandığını belirterek, Ankara’ya katma değer kazandıracak hiçbir eser yapılmadığını söyledi. Mansur Yavaş’ın havalimanı metrosu ve 58 kilometre metro yapma sözünü tutmadığını hatırlatan Altınok, fuar alanının da bitirilmediğini kaydetti. Evi olmayan vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olması için binlerce konutluk projeleri olacağını kaydeden Altınok, doğal gaz ve et yardımlarının tutarlarını da artıracaklarını bildirdi. CHP’li Yavaş’ın seçim kampanyası bütçesinin 2.5 milyar lira olduğunu kaydeden Altınok, “Bu parayı belediye bütçesinden harcayamayacağına göre nereden buldun?” diye sordu.

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Yorumlar

hasel

Bir de hizmet yapmayan insanı cumhurbaşkanı adayı olarak gördüler.Ey muhalefet aklınıza şaşarım.Ankara beş yıl kaybetti.Sayın Altınokla,insallah Ankara altın yıllarını yaşayacak.
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