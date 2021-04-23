Altınlar geldi ‘dostları’ kudurdu

Yavuz Selim İstanbul

Son dönemde Zillet İttifakı ve bileşenlerinin “128 milyar dolar nerede” başlıklı kara propagandasının gövdesine oturtulan Merkez Bankası’nın (MB) son 5 yıllık altın rezervi operasyonları ABD ve İngiltere’yi sarstıkça, yerli işbirlikçiler saldırıyor. Türkiye’nin yurt dışındaki 324 ton altınını ülkedeki kasalara taşınmasını sağlayan MB’nin altın operasyonları baş döndürüyor.

ABD-İngiliz ile şer ittifakı

Türkiye’nin büyüyen ve bağımsızlaşan ekonomisini çökertmek için küresel finans çetelerinin yerli işbirlikçilerle başlattığı çok yönlü taarruza karşı direniş sürerken, saldırıların odak noktasına ‘Merkez’in yerleştirilmesinin ‘altın’daki gerçek ortaya çıktı. Zillet’in “128 milyar dolar” yalanıyla kara çaldığı MB’nin, Türkiye’nin ABD ve İngiltere’deki devasa miktardaki altın rezervlerinin ülkemize getirilmesine öncülük etmesi sebebiyle hedefe konulduğu belirlendi. Küresel finansın çift boynuzu ABD ve İngiltere’yi kudurtan altın aktarım operasyonunda MB’nin son 2016-2021 yılları arasında 324 ton altını Borsa İstanbul bünyesindeki kasalara taşıdığı kaydedildi. 2016 yılına kadar Türkiye’nin varlıklarında büyük bir hükümranlık kuran ABD ile İngiltere’yi sarsan MB’nin altın operasyonları, günümüzdeki iftira sağanağının başlıca sebebi olarak gösteriliyor.

Merkez’in rezervi 719 tona çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, altın operasyonlarının düğmesine 2016 yılında bastı. Türkiye’nin dört koldan baskı altına alınmaya çalışıldığı, FETÖ piyonlarının darbeye kalkıştığı o puslu günlerde oluşturulmak istenen kuşatmayı finans alanında delen MB, yurt dışındaki altın rezervlerimizin ülkeye taşınması için büyük çaplı çalışma başlattı. Böylelikle Merkez, Türkiye kasalarındaki altın rezervlerini 719.2 tona çıkardı. Merkez’in tüm rezervler içindeki altın varlıklarının payı yüzde 46.6’ya yükseltildi. Rezervdeki altının 461 tonu MB’ye ait iken, 172 tonu bankaların zorunlu karşılık olarak tuttukları altın olarak kayıtlara geçti.

Altınlar artık İngiltere’de değil

Merkez’in ülkemizin kasasındaki altın rezerv oranı 2016’da sadece yüzde 17 idi. Bugün altınlarımızın Türkiye’deki oranı yüzde 80.2’ye yükseltildi. MB, 2016-2021 yılları arasında yurt dışındaki kasalardan Türkiye’ye tam 324 ton altın taşıdı. Banka, İngilere’de Britanya Merkez Bankası’ndaki altın rezervimizin oranını yüzde 14’e kadar düşürdü. İngiltere’deki altın miktarımızın 278.8 tonu Türkiye’ye getirildi. İngiliz’in kasasında sadece 99.4 ton altınımız kaldı.

Merkez, ABD’yi sıfırladı

TCMB, ABD Merkez Bankası FED’de duran 28.7 ton altın rezervlerini tamamen ülkemize taşıdı. Merkez Bankası’nın 2017’de 61 milyar dolar olan ve FED’de saklamada duran ABD tahvil mevcutları büyük oranda ülkemize kazandırıldı, ABD’de sadece 2.8 milyar dolar seviyesinde tahvil kaldı. Oysa ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre; Türkiye, 2017 yılına kadar en fazla ABD Hazine tahvili tutan 25 ülke arasındaydı.