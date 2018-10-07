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Altının yıldızı parladı

Ağustos ayında TL karşısında aşırı değer kazanan ABD Doları ve Euro haftayı durgun geçirirken altın yatırımcılarının yüzü güldü.

07 Ekim 2018 Pazar 10:59
Altının yıldızı parladı

Ağustos ayında TL karşısında aşırı değer kazanan ABD Doları ve Euro haftayı durgun geçirirken altın yatırımcılarının yüzü güldü. Eylülün son haftasında yükselerek 100 bin sınırında seyreden Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi’nde yaşanan gevşeme süreciyle birlikte borsa yatırımcıları umduklarını bulamadılar.  BİST’te işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,08 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram

Yüzde 3,18 kazandırdı

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,18 artarak 237 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,13 artışla bin 581 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 375 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 386 liraya yükseldi. Bu hafta ABD Doları yüzde 1,74 değer kazanarak 6,1280 liraya, Euro da yüzde 1,28’lik artışla 7,0640 liraya çıktı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:59
  1. Borsa İstanbul

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