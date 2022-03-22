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Ekonomi Altının kilogramı 912 bin lira oldu
Ekonomi

Altının kilogramı 912 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 912 bin liraya çıktı

Yeniakit Publisher
2022-03-22 17:01:00 -
Altının kilogramı 912 bin lira oldu

Altın piyasasında, en düşük 912 bin lira, en yüksek 925 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 912 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 258 milyon 379 bin 105,05 lira, işlem miktarı ise 281,79 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 279 milyon 407 bin 678,97 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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