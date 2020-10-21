  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının kilogramı 484 bin 500 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 484 bin 500 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:39:24 -
Altının kilogramı 484 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 481 bin lira, en yüksek 485 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 484 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 48 milyon 614 bin 67,43 lira, işlem miktarı ise 2.177,37 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 52 milyon 794 bin 191,02 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 483.790,001.890,00
En Düşük 481.000,001.900,00
En Yüksek485.150,001.919,00
Kapanış484.500,001.900,00
Ağırlıklı Ortalama 481.680,011.904,94
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.048.614.067,43
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.177,37
Toplam İşlem Adedi61


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı
Gündem

Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı

Ermenistan ile girdiği çatışmalarda sahada büyük üstünlük elde eden Azerbaycan ordusu adım adım zafere doğru ilerlerken, işgalden temizlenec..
Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Gündem

Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Beyin kanaması sonrası sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. ..
NATO’dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

NATO’dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay