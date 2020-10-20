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Ekonomi Altının kilogramı 483 bin 790 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 483 bin 790 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:48:14 -
Altının kilogramı 483 bin 790 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin 790 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 480 bin lira, en yüksek 485 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 483 bin 790 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 546 milyon 860 bin 982,15 lira, işlem miktarı ise 3.217,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 559 milyon 844 bin 291,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 483.000,001.915,00
En Düşük 480.000,001.890,00
En Yüksek485.500,001.904,55
Kapanış483.790,001.890,00
Ağırlıklı Ortalama 481.211,991.897,28
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.546.860.982,15
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.217,16
Toplam İşlem Adedi69

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