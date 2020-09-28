  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:05:28 -
Altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 471 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 456 bin 500 lira, en yüksek 471 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 artışla 471 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 462 milyon 560 bin 473,49 lira, işlem miktarı ise 5.433,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 491 milyon 336 bin 342,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 457.750,001.863,60
En Düşük 456.500,001.851,45
En Yüksek471.600,001.868,00
Kapanış471.000,001.864,75
Ağırlıklı Ortalama 461.470,321.855,47
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.462.560.473,49
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.433,70
Toplam İşlem Adedi134


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Burs başvuruları
Ekonomi

Burs başvuruları

Burs başvuruları başladı mı? Üniversiteye bu yıl kayıt olan binlerce üniversite öğrencisi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularının ..
Türkiye'den ABD'ye çok net mesaj: F-35'i vermezlerse...
Gündem

Türkiye'den ABD'ye çok net mesaj: F-35'i vermezlerse...

Rusya'dan alınan S-400'leri bahane eden ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından hukuksuz bir şekilde çıkarmıştı. Katıldığı bir televiz..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı