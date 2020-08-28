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Ekonomi Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:10:20 -
Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 455 bin 700, en yüksek ise 465 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 462 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 59 milyon 818 bin 9,56 lira, işlem miktarı ise 2.324 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 194 milyon 383 bin 180,29 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, ve Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 457.700,00 1.941,10
En Düşük 455.700,00 1.924,80
En Yüksek 465.600,00 1.956,85
Kapanış 462.000,00 1.956,05
Ağırlıklı Ortalama 459.954,85 2.067,78
Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.059.818.009,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.323,68
Toplam İşlem Adedi 50

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